Polizei Mettmann

POL-ME: Mutmaßlicher Einbrecher flüchtete nach Verkehrsunfall: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Langenfeld

Haan - 2302057

Mettmann (ots)

In Haan hat die Polizei am Donnerstag (16. Februar 2023) einen mutmaßlichen Einbrecher und Unfallflüchtigen - einen 44 Jahre alten Mann aus Berlin - festgenommen. Vorausgegangen waren der Festnahme gleich mehrere Polizeieinsätze - unter anderem waren auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Personenspürhund der Polizei im Einsatz.

Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse war Folgendes geschehen:

Bereits gegen 5:10 Uhr hatte sich die Besatzung eines Rettungswagens bei der Polizei gemeldet, weil sie auf der A3 im Bereich zwischen Solingen und Langenfeld eine Mercedes A-Klasse wahrgenommen hatte, die in Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem Fahrer ein, konnte diesen jedoch leider zunächst nicht mehr antreffen.

Etwa 40 Minuten später, gegen 5:50 Uhr, wurde die Polizei dann zur Haus-Gravener-Straße nach Langenfeld gerufen, weil es dort auf Höhe des Segelflugplatzes zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern gekommen war. Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um den Mercedes des Mannes handelte, der bereits auf der A3 auffällig geworden war.

Jedoch fehlte von dem Unfallverursacher jede Spur - dieser war nämlich nach seinem Unfall zur Fuß in das angrenzende Waldgebiet geflüchtet. Der andere Unfallbeteiligte - ein 31-jähriger Solinger - wurde leicht verletzt. Allerdings waren beide Mercedes bei dem Unfall erheblich beschädigt worden und nicht mehr fahrbereit, sodass sie in der Folge abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von rund 10.000 Euro.

Noch während der Unfallaufnahme erhielt die Polizei dann Kenntnis über einen Einbruch in ein Bürogebäude an der Schneiderstraße in Langenfeld. Gegen 5:40 Uhr sei dort ein Mann in ein Bürogebäude eingebrochen und anschließend mit einer Mercedes A-Klasse vom Tatort geflüchtet.

Daraufhin erweiterte die Polizei die Fahndung nach dem flüchtigen Mann und setzte hierbei neben einem Mantrailer auch einen Polizeihubschrauber ein. Auch hierbei konnte der bis dahin immer noch unbekannte Tatverdächtige zunächst nicht angetroffen werden.

Etwa zwei Stunden später, gegen 7:40 Uhr, wurde die Polizei dann über einen vollendeten Fahrzeugdiebstahl - ebenfalls an der Haus-Gravener-Straße - informiert. Der Halter eines Mercedes e-Autos (Typ GLA) hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil er über sein Handy feststellte, dass sein Auto nicht mehr an der E-Lade-Säule an der Haus-Gravener-Straße lud, sondern es aktuell am Rudolf-Kronenberg-Weg stand.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den entwendeten Wagen kurz darauf verlassen am Rudolf-Kronenberg-Weg antreffen und hierbei aufgrund der in dem Auto aufgefundenen Gegenstände feststellen, dass es sich bei dem Fahrzeugdieb um den Einbrecher und Unfallflüchtigen handeln musste, der noch immer auf der Flucht war.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Polizeibeamten dann fest, dass der Tatverdächtige augenscheinlich mit einem Taxi zum Langenfelder S-Bahnhof weitergefahren war, wo sich letztlich die Spur des Mannes verlor.

Doch damit noch nicht genug:

Um 10:25 Uhr meldete der zuständige Sicherheitsdienst des Bahnhofs Gruiten der Polizei einen verdächtigen Mann, auf den die Beschreibung des Einbrechers aus Langenfeld passte. Daraufhin erweiterte die Polizei ihre Fahndung nach dem Täter nach Haan und Gruiten, wobei auch hier wieder ein Personenspürhund eingesetzt wurde. Auch hier jedoch leider zunächst ohne Erfolg.

Etwa zwei Stunden später wurde der immer noch flüchtige Täter erneut polizeilich auffällig: So brach er in einer Firma an der Thunbuschstraße die Spinde mehrerer Mitarbeiter auf, ehe er in ein Mehrfamilienhaus an der Bahnstraße einbrach, wobei er allerdings von Zeugen beobachtet wurde, welche die Polizei alarmierten.

Die Beamten waren kurz darauf am Einsatzort und konnten den Tatverdächtigen letztlich auf der Bahnstraße antreffen. Der 44-jährige kriminalpolizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretene Berliner wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Langenfeld gebracht. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen soll der Mann im weiteren Verlauf einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell