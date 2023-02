Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei sucht Zeugen zu gewalttätigem Angriff auf Einsatzkräfte der Polizei am 17. Februar in Trier-West

Trier (ots)

Die Polizeiinspektion Trier ist am frühen Freitagmorgen, 17. Februar, zu einer Körperverletzung in einer Diskothek in Trier-West gerufen worden. Die Situation vor Ort eskalierte, als sich eine Gruppe von bis zu 40 Personen zusammenschloss und sich gegen die Einsatzkräfte solidarisierte (https://s.rlp.de/pfniI).

Zur Aufarbeitung dieses Einsatzes und zur Ermittlung der Tat und der Tatbeteiligten hat das Polizeipräsidium Trier eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation eingerichtet. Diese wird durch den stellvertretenden Behördenleiter Frank Gautsche geleitet. Der Polizei Trier ist es in der Nacht gelungen, die Lage durch das Heranführen weiterer Kräfte unter Kontrolle zu bringen. Noch in der Nacht hat die Polizei die Fahndung nach den flüchtenden Aggressoren und die ersten Ermittlungen aufgenommen.

Derzeit laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können oder möglicherweise verletzt worden sind, sich mit der Polizeiinspektion Trier, unter Telefon 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.

Zusätzlich hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet und bittet Zeugen, die Videos und Fotos gefertigt haben, dort hochzuladen: https://rlp.hinweisportal.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell