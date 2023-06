Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall- rund 10.000 Euro Blechschaden (26.06.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Rund 10.000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, auf der Landesstraße 415 ereignet hat. Eine 51-jährige Fahrerin eines Renault Twingo fuhr an der Anschlussstelle Oberndorf von der Autobahn 81 ab und bog an der Einmündung zur L 415 nach links in Richtung Bochingen ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Up einer 19-Jährigen, die auf der L 415 ebenfalls in Richtung Bochingen unterwegs war. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Laut Schätzungen der Polizei entstand am VW ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro und am Renault ungefähr 3.000 Euro.

