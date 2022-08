Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Baden-Baden (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer war am späten Montagmorgen die Folge eines Verkehrsunfalls auf der B3. Gegen 11:30 Uhr fuhr der Fahrer des Kraftrads hinter einer 58-jährigen Pkw-Fahrerin von Steinbach kommend in Richtung Sinzheim. Aufgrund ihrer Absicht nach rechts abzubiegen, verlangsamte die Autofahrerin offenbar ihre Geschwindigkeit und nutze die Fahrtrichtungsanzeige. Der hinter ihr fahrende Motorradlenker erkannte den beabsichtigten Vorgang mutmaßlich zu spät, wodurch er stark abbremste. Der 60-Jährge fuhr am Fahrzeug vorbei, stürzte und rutschte rechts am Fahrbahnrand entlang bis er im Grünstreifen zum Liegen kam. Hierbei kollidierte der Kraftradfahrer mit dem Befestigungspfosten eines Verkehrsschildes. Er wurde mit schweren Verletzungen in das örtliche Klinikum gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an.

