Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall fordert rund 25000 Euro Blechschaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 25000 Euro Blechschaden an einem VW Passat und an einem Auto der Marke Suzuki hat ein Unfall gefordert, der am Dienstagmorgen auf der Neckarstraße, unweit vom Kreisverkehr mit der "Alte(n) Herdstraße" passiert ist. Gegen 08.15 Uhr fuhr ein 83-Jähriger mit einem Suzuki SX4 vom Fahrbahnrand der Neckarstraße an, ohne auf den nachfolgenden Verkehr aus Richtung Kreisverkehr zu achten. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit einem VW Passat, dessen 20-jähriger Fahrer vom Kreisverkehr kommend auf der Neckarstraße unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell