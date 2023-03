Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Geldstrafe von mehr als 7000 Euro vollstreckt

Konstanz (ots)

Eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (CH) hat gestern Mittag einen Haftbefehl vollstreckt. Die Zahlung der offenen Geldstrafe bewahrte den angetroffenen Mann vor einem Gefängnisaufenthalt.

Ein deutsch-schweizerisches Einsatzteam der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) Bodensee kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen gestern Nachmittag (20. März 2023) am Grenzübergang Autobahn in Konstanz, nachdem er in die Schweiz reisen wollte. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen kam ein offener Haftbefehl ans Licht. Der Mann wurde seit Dezember 2022 von der Staatsanwaltschaft Konstanz gesucht. Das Amtsgericht Konstanz hatte ihn zuvor rechtskräftig wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 7081 Euro verurteilt. Nach Bezahlung der schuldigen Geldstrafe konnte der junge Mann seine Reise in die Schweiz fortsetzen.

