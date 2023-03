BPOLI-KN: Gesuchter Mann im Bahnhof Singen zur Kasse gebeten

Weingarten (ots) - Unbekannte Täter legten am Haltepunkt Weingarten-Berg Schottersteine auf die Gleise, welche von einem Zug überfahren wurden. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es bei dem Vorfall nicht. Am Freitagabend (3. März 2023) gegen 18:10 Uhr informierte der Lokführer einer Regionalbahn auf dem Weg von Ulm nach Basel die Notfallleitstelle in Karlsruhe darüber, dass er soeben Schottersteine überfahren ...

