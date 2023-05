LPI-SHL: Auf die Gegenfahrbahn geraten - Unfall

Gleichamberg (ots) - Aber der Wagen der rollt - und verursacht einen Schaden von mindestens 10.000 Euro. Mittwochnachmittag stellte ein Paketlieferant seinen Transporter in der Schäfergasse in Gleichamberg ab. Er stieg aus und sicherte sein Fahrzeug nicht ordentlich gegen das Wegrollen. Der Transporter machte sich selbstständig und rollte rückwärts auf einen geparkten Skoda. Mit etwa 1.000 Euro war der Schaden am Lieferfahrzeug nicht so hoch, dafür wurde der Skoda ...

