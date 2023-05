LPI-SHL: Aufgefahren

Zella-Mehlis (ots) - Ein Unbekannter schlug in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen die Scheibe der Beifahrertür eines Renault, der in der Suhler Straße in Zella-Mehlis geparkt war, ein. Nachdem der Unbekannte den im Inneren befindlichen Rucksack durchsucht hatte, flüchtete er ohne Beute. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr