Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hochwertiges Mountainbike gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Osnabrück (ots)

Das abgebildete hochwertige Mountainbike der Marke "Cube" wurde am 01.05.2022 gegen 16.00/16.30 Uhr von einer aufmerksamen Passantin gefunden. Das Bike lag unverschlossen am Ernst-Stahmer-Weg in Höhe des dortigen Sportplatzes in einer Böschung. Bislang konnte kein Eigentümer des Fahrrades ausfindig gemacht werden, sodass die Polizei nun Hinweise auf dessen Eigentümer oder Herkunft unter 0541/327-2115 oder 0541/9987930 erbittet.

