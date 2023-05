LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Suhl (ots) - Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Samstagabend bis Dienstagmorgen vier Stühle, die vor einem Backwarenshop an einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl standen. Die grauen Stühle waren mit einem Stahlseil befestigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

