Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei

Schmalkalden (ots)

Nach mehrwöchigen intensiven Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei konnten zwei Männer am 27.04.2023 während eines Rauschgiftgeschäftes in der Schmalkalder Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Dabei überbrachte ein 55 Jahre alter Mann aus dem Mühlhäuser Bereich einem 37-jährigen Mann aus Schmalkalden 200 Grammn Crystal. Die sich anschließende Wohnungsdurchsuchung in Schmalkalden brachte weitere Drogen und Bargeld zum Vorschein. Auch die Durchsuchung der persönlichen Gegenstände und des Fahrzeuges des 55-Jährigen förderte eine geringe Mengen an Betäubungsmitteln und eine größere Menge Bargeld zu Tage. Über die Staatsanwaltschaft Meiningen wurden weitere Durchsuchungsbeschlüsse für den Garten und die Wohnung des Mühlhäusers erwirkt. Beamte der Kriminalpolizeistation Mühlhausen fanden dabei eine große Menge Rauschgift und Bargeld. Insgesamt wurden mindestens 1,8 Kilogramm Metamphetamin (Cystal), 170 Gramm Kokain, 500 Gramm Amphetamin und Bargeld in Höhe von fast 15.000 Euro gefunden und sichergestellt. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei dauern an.

