Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 64-Jährige durch WhatsApp-Betrug getäuscht

Engelskirchen (ots)

Einer angeblich von ihrem Sohn stammenden WhatsApp-Nachricht hat am Mittwoch (7. Dezember) eine Frau aus Engelskirchen vertraut. Im Glauben, Geld an ihren Sohn zu schicken, überwies sie das Geld allerdings auf das Konto von Betrügern. Die 64-Jährige hatte eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten. Darin stand, dass das Handy des Sohnes kaputt sei, weshalb er sich unter dieser neuen Nummer melden würde. Weiterhin bat er sie, eine Überweisung für ihn auszuführen, was die Engelskirchenerin auch tat. Erst als sie am nächsten Tag persönlich mit ihrem Sohn telefonierte, fiel auf, dass sie Betrügern aufgesessen war. Weitere Informationen zur Verhinderung von Betrügereien über WhatsApp finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/polizei-und-whatsapp-klaeren-gemeinsam-ueber-betrug-auf/

