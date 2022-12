Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Gummersbach (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz an der Straße "Am Farlöh" hat eine Streifenwagenbesatzung in der vergangenen Nacht (9. Dezember) einen 33-jährigen Autofahrer kontrolliert. Der Gummersbacher hatte zuvor versucht, vor der Polizeikontrolle zu flüchten. Kurz nach Mitternacht beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, den VW Golf auf der Straße "Steinweg" zu kontrollieren. Anstatt auf die Anhaltezeichen der Polizei zu reagieren, beschleunigte der 33-Jährige und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Meinerzhagener Straße. Nachdem er auf Höhe der Beckstraße/Niedernhagener Straße eine rote Ampel missachtete, bog er auf die Straße "Am Farlöh" ein. Schließlich hielt der Wagen auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes. Wie sich herausstellte, konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein freiwilliger Drogenschnelltest bei dem Beifahrer verlief positiv. Zudem fand die Polizei Bargeld im dreistelligen Bereich und es roch in dem Fahrzeug stark nach Cannabis. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte das Fahrzeug sicher.

