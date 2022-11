POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Hinzenburg (ots) - In Hinzenburg wurde am späten Abend des 27.10.2022 eine Hauskatze aus bislang ungeklärter Ursache erschossen. Die Straftat ereignete sich am Waldrand von Hinzenburg, vermutlich auf einem freien Feld. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-9151-0 oder unter der Email pihermeskeil@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Polizeiinspektion Hermeskeil Trierer Str. 53 54411 Hermeskeil ...

