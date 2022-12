Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Arbeitsgeräte bei Einbruch in Bauhof gestohlen

Wipperfürth (ots)

Bei einem Einbruch in den Bauhof der Städte Wipperfürth und Hückeswagen auf der Egener Straße haben Diebe zwischen Mittwoch und Donnerstag (7./8. Dezember) mehrere Arbeitsmaschinen erbeutet. Zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag öffneten die Einbrecher den Doppelstabmattenzaun, der die Halle umgibt. Anschließend schlugen sie an einer Halle die Plexiglasscheibe des Rolltores ein, an zwei weiteren Hallen hebelten sie die Türen auf und gelangten so in die Lagerhallen. Die Diebe entwendeten diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge, darunter mehrere Kettensägen und ein Schweißgerät. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell