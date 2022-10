Polizei Düren

POL-DN: Auffällig durch "Schlangenlinien"

Düren (ots)

Merzenich

Am Samstag, den 08.10.2022 um 04:14 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei in Düren einen PKW, welcher in Schlangenlinien die Bundesstr. 264 in Merzenich befahren soll. Durch die weitere Mithilfe des Zeugen konnte die 55-jährige Fahrzeuführerin aus Merzenich an ihrer Wohnanschrift durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Aufgrund eines festgestellten Alkoholkonsums in Verbindung mit den näheren Begleitumständen wurden ihr im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Neben der Beschlagnahme des Führerscheins wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell