Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Unfall

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Morgen gegen 06:30 Uhr auf der Bundesstraße 7. Kurz nach dem Erfurter Ortsteil Linderbach kam es stadtauswärts beim Spurwechsel zum Zusammenstoß zwischen einem 35-jährigen Kia-Fahrer einem Motorradfahrer. In der weiteren Folge kollidierte der 45-jährige Motorradfahrer mit einer Leitplanke. Schwerverletzt kam der Mann schließlich in einem Straßengraben mit seinem Motorrad zum Liegen. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der 45-jährige Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Polizei stellte zudem das Handy eines 32-jährigen Mannes sicher. Dieser hatte beim Vorbeifahren an der Unfallstelle als Schaulustiger Videoaufnahmen gefertigt. Die Polizei erstattete gegen den Mann Strafanzeige wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. (JN)

