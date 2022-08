Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenanlage heimgesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Einbrecher suchte zwischen Montag und Dienstagabend eine Kleingartenanlage in Udestedt heim. Der Langfinger hebelte in einer Gartenparzelle an einer Laubentür, konnte diese aber nicht aufbrechen. Mehr Erfolg hatte der Dieb in einem Nachbargarten. Hier hielt die Laubentür nicht stand und der Täter gelangte in das Gartenhäuschen. Neben einer kleinen Menge Bargeld stahl die unbekannte Person eine Flasche Bier. Durch die Taten wurde ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. (JN)

