LPI-EF: Dreister Dieb

Erfurt (ots) - Zwischen Montag und Dienstag schlugen Diebe in der Rudolstädter Straße von Erfurt zu. Die Täter machten sich an zwei Mercedes Transportern zu schaffen und brachen diese auf. Aus den Fahrzeugen wurde diverses Markenwerkzeug im Wert von mehr als 11.000 Euro gestohlen. Die Diebe beschädigten eine Gummidichtung und eine Schiebetür und richteten dabei etwa 1.200 Euro Sachschaden an. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

mehr