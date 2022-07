POL-Bremerhaven: Beim versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten beobachtet

Bremerhaven (ots) - Im Bremerhavener Stadtteil Lehe alarmierte eine 31-jährige Mutter am gestrigen Mittwoch, 20. Juli, die Polizei. Der Grund: Ihr einjähriger Sohn hatte sich in ihrem Auto eingeschlossen. Gegen 19.20 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung eilig zum Einsatzort an der Kreuzung Fritz-Reuter-Straße / Bütteler Straße. Von hier hatte eine Mutter um Hilfe gerufen. Ihr Kind saß bei den warmen Temperaturen in ...

