POL-DA: Viernheim: Kontrollen in zwei Shisha-Bars

Viernheim (ots)

Am späten Donnerstagabend (19.05.) haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim mit einem Diensthund sowie mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes Viernheim zwei Shisha-Bars in der Innenstadt kontrolliert.

Vier Geldspielautomaten entsprachen nicht den gesetzlichen Anforderungen, so dass diese außer Betrieb gesetzt wurden. Dazugehörige Spielerkarten wurden direkt in amtlicher Verwahrung genommen. Weiterhin wurde rund ein Kilogramm Tabak, in acht Dosen verteilt, sichergestellt. Weil in einem Lokal eine sicherheitsrelevante Einrichtung nicht vorhanden ist, wurde die Nutzung von Wasserpfeifen untersagt. Auf die Betreiber kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

