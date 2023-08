Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 27.08.2023

Bereich Offenbach

1. Dachstuhlbrand in Heusenstamm

Am Samstag, gegen 22.26 Uhr, geriet im Eschenweg das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Bewohner konnte nach Beendigung der Löscharbeiten wieder sein Haus betreten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

2. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 459/Landesstraße 3117 - Neu-Isenburg

Auf der "Kempinski-Kreuzung" kam es am Samstag, gegen 11.34 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi A 6 und einem Mercedes der A-Klasse. Laut Zeugenangaben soll der Fahrer des Audi trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dabei kollidierte der Audi mit dem querenden Mercedes, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Lichtzeichenanlage geschleudert wurde. Die Fahrerin des Mercedes wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 25.500,- Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

1. Herabstürzende Dachziegel vertreiben Einbrecher - Hanau

In der Corniceliusstraße im Bereich der Hausnummer 60 wurden die Anwohner gegen 02.55 Uhr durch laute Geräusche unsanft aus dem Schlaf gerissen. Offenbar waren beim Überklettern eines 2,5 Meter hohen Torbogens mehrere Dachziegel zu Bruch gegangen. Die Anwohner konnten anschließend drei Männer beobachten, die von ihrem Grundstück in Richtung Wilhelmstraße flüchteten. Die Männer sollen alle etwa 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Einer von ihnen war mit einer schwarzen Jacke mit einem auffälligen Emblem auf dem Rücken bekleidet. Der zweite trug ein orangefarbenes T-Shirt und der dritte einen gestreiften Pullover. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

