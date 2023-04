Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 17:00 Uhr, hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall bei der Banschacher Brücke zwischen Waldshut und Tiengen leicht verletzt. Ein 76-jähriger SUV-Fahrer war vom Abfahrtsast der B 34 auf die bevorrechtigte L 161 nach links in Richtung Gurtweil abgebogen. Dabei kollidierte er mit einem aus Richtung Kadelburg herannahenden und die dortige Linksabbiegespur befahrenden 51 Jahre alten VW-Fahrer. Während der SUV-Fahrer das Unfallgeschehen unverletzt überstand, zog sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Insgesamt wurde ein Sachschaden von rund 13500 Euro an den beiden Fahrzeugen verursacht. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz.

