POL-FR: Ergänzungsmeldung zu: "Freiburg: Mehrere verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der B3 - Fahrbahn zeitweise gesperrt" - Hier: Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 07.04.2023, gegen 17.10 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf, um in ein Einfamilienhaus in der Chrischonastraße zu gelangen. Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist hier noch nicht bekannt. Am Samstag, 08.04.2023, gegen 18.50 Uhr, versuchte ...

