Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Wohnungseinbrüche über das Osterwochenende - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.04.2023, gegen 17.10 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf, um in ein Einfamilienhaus in der Chrischonastraße zu gelangen. Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist hier noch nicht bekannt. Am Samstag, 08.04.2023, gegen 18.50 Uhr, versuchte ein Unbekannter ein Badzimmerfenster in einem Einfamilienhaus im Lettenweg aufzuhebeln. Vermutlich brach der Unbekannte seinen Versuch ab, da die Alarmanlage auslöste. Der Unbekannte gelangte nicht in das Haus. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

