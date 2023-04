POL-FR: Lörrach: Imbisswagen aufgebrochen

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum von Samstag, 08.04.2023, 20.30 Uhr bis Sonntag, 09.04.2023, 16.00 Uhr, wurden aus einer Tiefgarage in der Neudorfer Straße zwei Fahrräder entwendet. Beide Fahrräder, ein Mountainbike der Marke Cube sowie ein rotes Pedelec der Marke Neox, standen verschlossen in der Tiefgarage. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt über 5.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

mehr