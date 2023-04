Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Brände über Ostern

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurden am Freitag, 07.04.2023, gegen 00.20 Uhr, mehrere brennende Heuballen im Bereich der Kompostieranlage in Haagen mitgeteilt. Ein Lager von etwa 40 Rundballen brannte vollständig nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Bäume konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Am Sonntag, 09.04.2023, gegen 00.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes an einem Waldrand im Bereich der Hägelbergstraße und der Heilisau mitgeteilt. Die Holzscheune brannte komplett nieder. In der Scheune befanden sich etwa 30 Rundballen sowie landwirtschaftliche Gerätschaften. Der komplette Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht einer Brandstiftung aufgenommen. Am Montag, 10.04.2023, gegen 19.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Basler Straße mitgeteilt. Die Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Dachstuhl brannte komplett aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus konnte verhindert werden. Das Haus sei momentan nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden von der Stadt anderweitig untergebracht. Der gesamte Gebäudeschaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Während des Einsatzes wurde eine Polizistin verletzt, da sie auf einer Treppe stürzte und sich am Fuß verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch das Technische Hilfswerk vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ansonsten wurden bei den Bränden niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell