Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Dreister Dieb entwendet während eines Einsatzes einen Notfallrucksack aus einem Rettungswagen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Während am Montagabend, 10.04.2023, gegen 22.45 Uhr die Besatzung eines Rettungswagens einem Patienten am Marktplatz in Endingen erste Hilfe leistete, entwendete ein bislang unbekannter Dieb aus dem unverschlossenen Rettungswagen einen Notfallrucksack mit verschiedenen Instrumenten und Medikamenten.

Der Vorfall ist an Dreistigkeit und Dummheit kaum zu überbieten. Solch ein Rucksack kann Menschenleben retten. Der Diebstahlschaden liegt bei rund 2500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Auch der Dieb wird gebeten diesen Notfallrucksack (gerne auch anonym) irgendwo sichtbar und sicher abzulegen oder zurückzugeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell