FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW

Mönchengladbach-Rheydt, 07.10.2022, 23:38 Uhr, Wickrather Str (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach wurde gestern Nacht ein Verkehrsunfall auf der Wickrather Straße in Höhe des Bahnhofes gemeldet. Aus bisher unbekannter Ursache ist es zu einem Zusammenprall von zwei PKW gekommen. Beide Fahrzeuge wurden dadurch stark deformiert. In einem PKW war eine junge Familie mit ihren beiden Kindern unterwegs. In dem zweiten Fahrzeug befand sich eine Person. Alle Insassen wurden durch den Notarzt gesichtet. Vorsorglich wurden alle am Unfall beteiligten Personen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus der Stadt Mönchengladbach transportiert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden mit einem speziellen Bindemittel aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

