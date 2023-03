Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 (Gem. Großenkneten) +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30. März 2023, gegen 22:55 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 1, in Fahrtrichtung Bremen, zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Wildeshausen-West, in Fahrtrichtung Bremen, ein Verkehrsunfall.

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Ganderkesee übersah unmittelbar vor dem Baustellenbereich beim Fahrstreifenwechsel einen überholenden Sattelzug. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Die Personen blieben bei dem Unfall unverletzt. Am noch fahrbereiten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Der Kraftfahrer des Sattelzuges hatte den Unfall möglicher Weise nicht bemerkt und setzte seine Fahrt fort. Das Nummernschild des Aufliegers konnte zuvor abgelesen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell