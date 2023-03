Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Geschwindigkeitsverstoß auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst +++ Verursacherin missachtet Haltesignale und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren am Donnerstag, 30. März 2023, gegen 04:00 Uhr, mit einem Geschwindigkeitsmessfahrzeug auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Deichhorst wurden sie auf einen Pkw aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h wurde um fast 30 km/h überschritten. Auf der Rastanlage Hasbruch sollte die Kontrolle erfolgen. Die dafür gegebenen Signale zum Folgen wurden missachtet.

Erst im weiteren Verlauf der Autobahn 28, konkret zwischen den Anschlussstellen Neuenkruge und Zwischenahner Meer, konnte der Pkw gestoppt werden. Die 32-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Leer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

