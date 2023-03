Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Eine Person hat am Mittwoch, 29. März 2023, 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leichte Verletzungen erlitten. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Emsland mit einem Audi den Albertusweg in Richtung Riedeweg. Im Kreuzungsbereich zum Annenweg missachtete er die Vorfahrt einer 62-Jährigen aus Sulingen, die den Annenweg mit einem Ford in Richtung Bremer Weg befuhr. Nach dem Zusammenstoß der beiden Pkw kam die 62-Jährige mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen.

Sowohl der Ford als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro. Die 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell