Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstähle aus Kleintransportern in Dötlingen, Neerstedt und Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in der vergangenen Nacht drei Kleintransporter in Dötlingen, Neerstedt und Großenkneten aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 28. März 2023, 17:15 Uhr, bis Mittwoch, 29. März 2023, 07:45 Uhr, wurden im Mühlenweg in Neerstedt, in der Natenheide in Neerstedt und im Jasminweg in Großenkneten geparkte Kleintransporter aufgebrochen. Zum Teil konnten hochwertige Werkzeuge entwendet werden.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

