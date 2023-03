Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradcodierung bei der Polizei in Wildeshausen +++ Terminankündigung

Delmenhorst (ots)

Auch in diesem Jahr bietet die Polizei in Wildeshausen wieder die kostenlose Registrierung von Fahrrädern an.

Beginnend mit Dienstag, 25. April 2023, wird die Registrierung im monatlichen Rhythmus stattfinden. Die weiteren Termine sind der angehängten Datei zu entnehmen (Download im Presseportal).

Eine Anmeldung zur Registrierung ist zwingend erforderlich. Diese sollte unter der Telefonnummer 04431/941-128 vorgenommen werden. Hier werden auch Fragen zum Ablauf beantwortet.

Weitere Informationen sind auch der Homepage der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zu entnehmen: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_cuxhaven/polizeiinspektion_delmenhorst_oldenburg_land_wesermarsch/leitung/pravention/fahrradcodierung-116189.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell