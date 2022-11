Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Untersuchungshaft nach Einbruch - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Am vergangenen Sonntagnachmittag konnte der Inhaber eines Schnellimbisses in Weyhausen einen Tatverdächtigen nach einem Einbruch in sein Restaurant festhalten. Der Mann war an seinem Restaurant vorbeigefahren, als gerade ein ihm unbekannter Mann aus einem Fenster stieg. Der Eigentümer sprach den Mann an, forderte ihn auf am Ort zu bleiben und informierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den 44-jährigen Tatverdächtigen fest, dieser machte zum Tatvorwurf keine Angaben. Den bisherigen Ermittlungen nach hatte er das Fenster mit einem Stein eingeworfen und aus dem Inneren des Betriebs Bargeld entwendet. Beim Verlassen des Tatortes wurde er auf frischer Tat vom Inhaber angetroffen.

Am gestrigen Montag beantragte die Staatsanwaltschaft Braunschweig für den Tatverdächtigen vor dem Amtsgericht Wolfsburg die Untersuchungshaft. Das Gericht ordnete diese für den 44-Jährigen an. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn führt die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig weiter fort.

