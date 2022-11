POL-GF: Verkehrskontrollen im Landkreis Gifhorn

Sprakensehl (ots) - Der 63-jährige Fahrer eines Sattelzugs wollte am Mittwochnachmittag durch eine Baustelle auf der Bundesstraße 4 in Sprakensehl fahren. Ein dort arbeitender Mann stellte sich in der Baustelle in den Weg, um den Mann aufzuhalten und die Weiterfahrt durch die Baustelle zu stoppen. Der 63-Jährige fuhr jedoch an, dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Zugmaschine und dem Bauarbeiter, der 50-Jährige ...

mehr