POL-DEL: Delmenhorst: Telefonbetrug / Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag, 21. April 2023, ca. 09.30 Uhr 09:50 Uhr, einen vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße, nahe der Einmündung zur Mühlenstraße, in Brake abgestellten E-Scooter. Die Polizei Brake sucht in diesem Zusammenhang nach Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden ...

