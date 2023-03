Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fußgängerin übersehen

Leichte Verletzungen erlitt eine 17-Jährige bei einem Unfall am Montag in Ehingen.

Ulm

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 21-Jährige kurz nach 7.30 Uhr in der Straße Schmiechgraben. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Höhe Groggensee übersah sie eine 17-jährige Fußgängerin. Die überquerte die Straße gerade am dortigen Fußgängerüberweg. Die Autofahrerin lud die Fußgängerin auf der Motorhaube auf. Sie kam zum Schluss auf der Straße zum Liegen. Die 17-Jährige wurde nur leicht verletzt. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Am VW entstand nur geringer Sachschaden.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

