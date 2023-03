Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Auto gestohlen

Am Montag klaute ein Unbekannter einen Ford in Donzdorf.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr. Der Ford stand auf einem Parkplatz in der Süßener Straße. Der 18-Jährige Fahrer hatte den Fahrzeugschlüssel in seiner Jackentasche. Die Jacke befand sich in einer Umkleidekabine einer Sporthalle. Ein Unbekannter nahm die Autoschlüssel an sich und fuhr mit dem Auto davon. Das Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Die Polizei rät, zu Sport und Spiel möglichst wenig Geld und sonst keine Wertsachen mitzunehmen. Die Wertsachen, die unumgänglich dabei sein müssen, sollten nicht in den Kabinen zurückgelassen werden. Vielmehr sollten sie unter ständiger Aufsicht sein. Auch die Aufbewahrung im Auto ist keine gute Lösung. Denn ein Auto ist kein Tresor. Und Diebe nutzen jede Gelegenheit.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell