Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Telefonbetrug

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am 20.04.23 ereignete sich ein Telefonbetrug zum Nachteil einer 85-jährigen Dame aus Delmenhorst. Die Betrüger gaben sich ihr gegenüber als Polizeibeamte aus, die gegen vermeintliche Trickbetrüger ermitteln würden. In diesem Zusammenhang brachten sie die ältere Dame durch eine geschickte Gesprächsführung dazu, der vermeintlichen Polizei bei der Festnahme der Trickbetrüger zu helfen.

Zur Durchführung der angeblichen Festnahme wurde die ältere Dame am 20.04.23, gegen ca. 15.00 Uhr dazu gebracht, mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Bekleidungsgeschäfts Bruno Kleine in der Weberstraße zu parken. Dort deponierte die Dame einen fünfstelligen Bargeldbetrag auf den Hinterreifen ihres dunkelroten Pkw Fiat 500. Die Dame wurde sodann durch die Täter über ihr Handy weggelotst. In der Zwischenzeit nahm ein zweiter unbekannter Täter das Bargeld vom Hinterreifen an sich und flüchtete.

Anschließend wurde der Dame durch die Betrüger suggeriert, dass die Festnahme nicht erfolgreich verlief und sie wurde aufgefordert, am nächsten Tag (Freitag, 21.04.23), gegen ca. 11.45 Uhr, den Vorgang zu wiederholen. Wieder parkte die Dame auf dem Parkplatz von Bruno Kleine und hinterlegte erneut Bargeld auf den Hinterreifen eines Pkw.

Sollten Zeugen relevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden diese ausdrücklich gebeten, sich bei der Polizei in Delmenhorst (04221-15590) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell