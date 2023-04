Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kleinkraftrad in einem Siel in Brake entsorgt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Morgen des Freitages, 21. April 2023, meldete eine Zeugin, dass im sog. Regenrückhaltebecken in der Bebelstraße in Brake ein Kleinkraftrad liegen würde.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass das Kleinkraftrad zuvor durch bislang unbekannte Täter bei einem 29-jährigen Mann aus der Gemeinde Stadland entwendet wurde.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Brake nach Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder der Entsorgung des Kleinkraftrades machen können.

Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 04401/-935-0, entgegengenommen.

