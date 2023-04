POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Werkstatt einer Sägerei in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bereits in der Nacht von Montag, 17. April 2023, auf Dienstag, 18. April 2023, betraten bislang unbekannte Täter das Firmengelände einer Metallbaufirma in der Nordseestraße in Nordenham. Auf dem Firmengelände wurden drei Kleintransporter gewaltsam geöffnet. Aus den Fahrzeugen wurden Werkzeuge entwendet. Der entstandene Sachschaden an den ...

mehr