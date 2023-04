POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Kleintransporter in Nordenham aufgebrochen

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Donnerstag, 20. April 2023, 15:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Ein 75-jähriger Delmenhorster wollte in Höhe der Elbinger Straße von einem Grundstück auf die Adelheider Straße in Richtung Cramerstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 63-Jährigen aus Delmenhorst, der die ...

