Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Hoher Sachschaden nach Defekt an einem Reifen

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden an einem geparkten Pkw ist am Donnerstag, 20. April 2023, 15:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 26-jähriger Bremer mit einem Transporter die Atlasstraße in Richtung Bergedorfer Straße. Während der Fahrt platzte ein Vorderreifen, woraufhin er die Kontrolle über den Transporter verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit dem geparkten BMW eines 24-jährigen Delmenhorsters. An seinem Pkw entstanden Schäden in Höhe von 7.500 Euro.

Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell