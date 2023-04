Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Restaurant +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind in Delmenhorst in ein Restaurant eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 19. April 2023, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 20. April 2023, 06:55 Uhr, brachen sie die Eingangstür des Restaurants in der Oldenburger Straße, Ecke Dwoberger Straße, auf. Sie entwendeten etwas Bargeld und verließen den Tatort durch die Haupteingangstür an der Oldenburger Straße.

Wer verdächtige Personen in der Nähe des Restaurants gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

