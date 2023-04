POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Lohne

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind in Delmenhorst in ein Restaurant eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 19. April 2023, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 20. April 2023, 06:55 Uhr, brachen sie die Eingangstür des Restaurants in der Oldenburger Straße, Ecke Dwoberger Straße, auf. Sie entwendeten etwas Bargeld ...

