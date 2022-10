POL-WES: Dinslaken - Hundebesitzerin meldete sich nach Presseveröffentlichung

Wesel (ots) - Einen Laptop, eine X-Box-Spielekonsole, vier X-Box-Controller und Spiele sowie eine Ladestation - all das haben Diebe aus einer Wohnung an der Brandstraße gestohlen. Die Täter brachen die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus in der Zeit zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen. Kontakt für Medienvertreter: ...

