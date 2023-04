Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Störung eines Oster-Gottesdienstes in Böfingen endet im Polizeigewahrsam

Ulm (ots)

Am Sonntagmittag störte eine erheblich alkoholisierte 30-jährige Frau den Oster-Gottesdienst in der Georgskirche, indem sie dort herumschrie und herumspuckte. Die hinzugerufene Polizeistreife erteilte der Frau einen Platzverweis und nahm den Sachverhalt auf. Sie entfernte sich daraufhin mit der Straßenbahn in Richtung Endhaltestelle Böfingen. In der Bahn schrie sie weiter herum und schlug gegen die Scheiben. Die Streife musste erneut anrücken und stellte die Frau an der Endhaltestelle fest, wo sie gerade in eine Grünfläche defäkierte. Für eine Ansprache der Polizei war sie nicht zugänglich, beleidigte lediglich die Beamten. Die Dame musste in Polizeigewahrsam genommen werden. Auf sie kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

