Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schuhe entwendet - Verbotene Gegenstände bei Videodreh sichergestellt - Lkw contra Pkw - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Von der Fahrbahn abgekommen

Kurz vor 19 Uhr am Sonntagabend befuhr der bislang unbekannte Fahrer eines VW Golf den Kapellenweg, wo er mit dem Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen einen Gartenzaun fuhr. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die den Unfall wohl beobachtet hatten, konnten der Polizei das Kennzeichen des VW nennen; entsprechende Ermittlungen bzgl. des Fahrers wurden aufgenommen.

Aalen-Wasseralfingen: Schuhe entwendet

Drei Paar Schuhe im Gesamtwert von rund 450 Euro wurden am Samstagabend aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Kolpingstraße entwendet. Die Besitzer der Schuhe hielten sich in einer Wohnung auf und hatten die Schuhe zuvor vor der Eingangstüre abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Kirchheim am Ries: Anhänger gestreift

Auf rund 2000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Gegen 10 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Ford Mondeo von einem Grundstück kommend, auf die Straße "Sonnenhalde" ein. Hierbei streifte er mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Anhänger. Dieser wurde im weiteren Verlauf gegen einen Zaun geschoben.

Neuler: Unfall beim Überholen

Trotz schlechter Sicht bei starkem Nebel überholte ein 20-Jähriger mit seinem Audi am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 3234 zwischen Leinenfirst und Neuler ein vorausfahrendes Fahrzeug. Ein 35-Jähriger, der mit seinem Opel die Gegenfahrbahn befuhr, musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts in einen Graben ausweichen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro; beide Autofahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer contra Fußgängerin

Gegen 12.25 Uhr am Sonntagmittag befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Rad den Fuß-/Radweg neben der Landesstraße 1175 zwischen Straßdorf und Mutlangen. Auf Höhe der Dorfgasse wollte er eine 64-jährige Fußgängerin, die zusammen mit ihrem Mann dort unterwegs war, überholen. Diese wich nach rechts aus, um dem Radler die Durchfahrt zu gewähren, wobei es zum Zusammenstoß der beiden kam und die 64-Jährige leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Mit ihrem Opel bog eine 22-Jährige am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr nach links in die Straße "Schmiedeberg" ab. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Suzuki eines 81-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Verbotene Gegenstände bei Videodreh sichergestellt

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, das sich im Bereich der Taubentalstraße im Bereich eines Grillplatzes einige Personen versammelt hätten, die ein Feuer entfacht haben. Die Männer wurden dabei beobachtet, wie sie eine Machete und eine Waffe in die Luft hielten. Nach ersten Aussagen waren die Männer teilweise auch vermummt. Das Polizeipräsidium beorderte nach diesem Hinweis mehrere Streifenbesatzungen in die Taubentalstraße. Die Beamten konnten vor Ort insgesamt 13 Personen antreffen und die Personalien erheben. Es stellte sich heraus, dass die jungen Männer sich dort versammelt hatten, um ein Musikvideo zu produzieren. Hierzu nutzten sie allerdings diverse verbotene Waffen, wie Springmesser, ein Würgeholz, eine Schreckschusswaffe sowie Äxte und Macheten, die zur Requisite benutzt werden sollten. Zudem konnte durch die Polizei Vermummungsmaterial und Betäubungsmittel sichergestellt werden. Ebenso wurden diverse Smartphones und die verwendete Videokamera sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Entsprechende Ermittlungen - mitunter wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz - wurden eingeleitet.

Schwäbisch Gmünd: Lkw contra Pkw

Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 13:20 Uhr die B 29 zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd, als er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er zunächst mit einem entgegenfahrenden Opel Corsa und im weiteren Verlauf mit einem nachfolgendem Toyota Avensis zusammen. Dabei wurde im Opel ein im Fahrzeugfond sitzender 7-jähriger Junge schwer, der 54-jährige Corsa-Fahrer und der 37-jährige Toyota-Fahrer sowie dessen drei Mitfahrern im Alter zwischen 22 und 43 Jahren leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 24.000 Euro.

Der Rettungsdienst war mit 13 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle zugegen. Während der Unfallaufnahme konnte die Unfallstelle einspurig passiert werden. Die Fahrzeuge müssen nun alle abgeschleppt werden. Zur Bergung des Lkw muss mit einer kurzzeitigen Vollsperrung gerechnet werden (Stand 15.40 Uhr).

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell